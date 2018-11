Rocambolesco incidente in viale Fortore: auto finisce fuori strada e abbatte cabina del gas

Incredibile incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Foggia, in viale Fortore, all’altezza dell’incrocio con via Galliani, dove una Audi A6 con a bordo due persone, forse a causa dell’eccessiva velocità, è finita fuori strada. Nell’impatto, il veicolo ha sfondato il cartello pubblicitario e una cabina di media pressione del gas.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco, che hanno dovuto evacuare l’edificio adiacente, bloccare il traffico ferroviario e automobilistico per circa un’ora, per mettere in sicurezza la zona, a causa della cospicua fuoriuscita di gas prodotta dall’incidente. Le due persone a bordo dell'auto hanno riportato lievi ferite medicate sul posto dai medici del 118.