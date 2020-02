Incidente stradale in viale Colombo: quattro auto coinvolte (due in sosta) e cinque feriti

Quattro veicoli coinvolti (due dei quali in sosta) e 5 persone ferite. Sono i numeri dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, in viale Colombo, a Foggia. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. In corso i rilievi degli uomini della Polizia Locale. Sul posto, necessario l'intervento del 118: cinque persone hanno fatto ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso.