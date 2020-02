Rocambolesco incidente a Foggia: ambulanza in emergenza si scontra con una C3

Non si sono registrati, per fortuna, feriti nell'incidente stradale avvenuto questa mattina a Foggia, tra viale Candelaro e viale Pinto. Erano circa le ore 11, quando un'ambulanza che stava trasportando una donna presso il pronto soccorso, si è scontrata - per ragioni ancora da verificare - con una Citrone C3.

Nessuno dei soggetti coinvolti è rimasto ferito, ma per il trasporto della donna si è reso necessario il ricorso a un'altra ambulanza, giunta prontamente sul luogo dell'incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.