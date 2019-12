Incidente stradale alle porte di Foggia: auto contro furgoncino in via Trinitapoli, c'è un ferito

Incidente stradale alle porte di Foggia. Per cause ancora da accertare, questo pomeriggio, si è verificato un violento impatto tra due mezzi, in via Trinitapoli.

Coinvolte una Volkswagen Golf con targa bulgara e un furgoncino modello Doblò. Ferito l'uomo alla guida dell'auto: è stato trasportato al pronto soccorso cittadino da una ambulanza del 118, ma al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, due pattuglie della Polizia Locale.