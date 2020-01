Incidente a Foggia, auto va fuori strada e si ribalta: Polizia locale arriva, ma non trova nessuno

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina a Foggia, in via Trinitapoli. Erano circa le ore 8 quando è stata segnalata la presenza di una Fiat Bravo che giaceva ribaltata fuori dalla carreggiata. Giunti sul posto i soccorsi, a bordo dell'auto non c'era nessuno.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale con una pattuglia, i quali sono riusciti a risalire al proprietario dell'auto, un cittadino straniero. L'auto risultava sprovvista di copertura assicurativa.