Incidente stradale alle porte di Foggia: tre feriti in via Sprecacenere, uno è grave

Tre feriti, di cui uno in prognosi riservata, nel grave incidente stradale avvenuto alle porte di Foggia. Il fatto è successo poco prima delle 13, lungo la Statale 673, all'altezza dello svincolo con via Sprecacenere.

Per cause ancora da accertare, un violento impatto è avvenuto tra una Peugeot, con a bordo due giovani del Senegal, ed una Ford Focus con il solo conducente. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia della Polizia Locale di Foggia e i sanitari del 118, che hanno trasportato i malcapitati al pronto soccorso cittadino. Dei tre feriti, il più grave è uno dei due occupanti della Peugeot, in prognosi riservata; 30 giorni di prognosi per l'altro uomo che viaggiava con lui. Se la caverà in pochi giorni, invece, il conducente della Focus.