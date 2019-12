Incidente stradale a Foggia: scooter falciato da un'auto in via Sprecacenere

Incidente stradale alle porte di Foggia. Poco fa, in via Sprecacenere, uno scooter è stato travolto da un'auto in corsa.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente: nell'impatto è rimasto ferito il conducente dello scooter, un giovane di nazionalità rumena. L'uomo è stato trasportato in pronto soccorso dal 118. Alla guida dell'auto vi era una donna incinta. Non sono note le condizioni dei due coinvolti. Sul posto, una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso, un furgone della Polizia Penitenziaria e un'auto della Polizia di Stato.