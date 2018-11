VIDEO | Incidente stradale a Foggia, scontro tra Lancia Musa e Smart in via Scillitani: ferite tre donne

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Incidente stradale è avvenuto a Foggia, in via Scillitani, all'altezza del sottopasso, intorno alle 13.45. Protagoniste una Lancia Musa e una Smart che, per cause ancora da stabilire, sono entrate in collisione. Nell'impatto, ad avere la peggio, è stata la Smart, che in seguito all'urto si è ribaltata su un fianco.

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e una auto medica, una squadra dei vigili del fuoco - il cui intervento si è reso necessario per aiutare i componenti della Smart a uscire dall'abitacolo - e tre pattuglie della Polizia Locale, una delle quali intervenuta per i rilievi del sinistro, le altre due per chiudere il tratto di strada teatro dello scontro.

Il bilancio è di tre donne ferite, tutte trasportate al pronto soccorso di Foggia. Una delle tre accusava forti dolori alla schiena, le altre due non destano preoccupazioni.