Incidente stradale a Foggia, scontro tra due mezzi: si ribalta una Matiz, ferita una donna

Incidente stradale, questa mattina, all'incrocio tra via Piccirella e via Saragat, a Foggia. Due i mezzi entrati in collisione: si tratta di una Hyundai Atos e una Matiz, la prima guidata da un giovane foggiano, l'altra da una anziana. E' stata proprio quest'ultima ad avere la peggio: nell'impatto tra i due mezzi, infatti, la Matiz si è ribaltata su sè stessa "incastrando" la donna. Sul posto, due pattuglie della Polizia Locale (per i rilievi del caso e per regolare la viabilità), un mezzo dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia e una ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Al momento non sono note le sue condizioni.