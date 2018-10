VIDEO | Tragedia a Foggia, ragazzo muore in un incidente: le immagini sul luogo del terribile scontro

Le immagini video in via San Severo all'altezza dell'ex Amica, il punto esatto dove è avvenuto il terribile incidente stradale tra uno scooter e una Ford Fiesta in cui ha perso la vita un ragazzo classe 1985 di Foggia