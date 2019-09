Il terribile scontro e poi la tragedia: 32enne travolto e ucciso da un Suv in fuga, in gravi condizioni l'amico

Sono affidate alla polizia le indagini del terribile incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Statale 16 che collega Foggia a San Severo in cui ha perso la vita un 32enne della Costa d'Avorio.

La vittima, però, non è deceduta in seguito all'impatto violento tra la Fiat Panda a bordo della quale viaggiava insieme ad altre due persone (di cui uno ha abbandonato il mezzo e l'altro è in rianimazione) e l'Audi A4 con a bordo quattro persone di cui tre sono rimaste ferite ma in maniera non grave, bensì, sarebbe stato investito da un Suv che sopraggiungeva in quel momento, che prima di guadagnare la fuga lo avrebbe travolto uccidendolo.

Secondo la ricostruzione del sinistro, la Panda stava per immettersi in un tratturo ma avrebbe invaso la corsia opposta lungo la quale sopraggiungeva dalla corsia opposta l'Audi A4. Inevitabile l'impatto, poi la tragedia.