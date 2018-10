Incidente mortale in via San Severo, si scontrano scooter e auto: perde la vita 33enne

Un ragazzo di 33 anni è morto questa mattina a Foggia in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto in via San Severo, altezza ex Amica, tra uno scooter sul quale viaggiava la vittima e una Ford Fiesta con a bordo due persone - di cui una è svenuta per il violento impatto - che sono state trasportate in ospedale da un'ambulanza del 118. Sul posto i carabinieri e il personale della polizia locale, per i rilievi e la ricostruzione dell'accaduto. La vittima si chiamava Felice Schittulli.