Incidente stradale a Foggia: scontro tra due auto per una mancata precedenza

A entrare in collisione una Lancia Musa e una Nissan Qashqai: secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale intervenuta sul posto con una pattuglia, la Lancia Musa (che procedeva in senso di marcia opposto rispetto all'altra auto) nel tentativo di introdursi nell'altra corsia, non ha rispettato la precedenza, venendo colpita dalla Nissan che sopraggiungeva