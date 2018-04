Foggia, l'auto va fuori strada e si schianta contro palo della luce: ferito 28enne

Esce fuoristrada e si schianta contro un palo della luce. E' accaduto questa mattina, poco dopo le 9, in via Parini, al quartiere Cep. Ferito il conducente dell'auto, una Fiat 500: si tratta di un foggiano di 28 anni, trasportato al pronto soccorso di Foggia da un'ambulanza del 118. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.