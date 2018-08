Incidente stradale a Foggia: caos in via Napoli, quattro auto coinvolte e traffico in tilt

Code, rallentamenti e traffico in tilt, alla periferia di Foggia, per un incidente stradale avvenuto in via Napoli, che ha coinvolto quattro mezzi. A provocare l'incidente - pare - il mancato rispetto di uno 'Stop', all'altezza della rotatoria; poi l'impatto tra le autovetture, che ha causato due feriti trasportati al pronto soccorso cittadino. I due non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di effettuare i rilievi del caso e di garantire sicurezza alla viabilità in zona.