Incidente stradale a Foggia, scontro auto - scooter per una mancata precedenza: un ferito

Incidente stradale, questo pomeriggio intorno alle 15, in via Matteotti, a Foggia. Ad entrare in collisione, forse per una mancata precedenza ad un incrocio, sono stati due mezzi: uno scooter e una Kia.

Ferito il giovane a bordo dello scooter, subito soccorso dal conducente dell'auto che ha allertato il 118. Medicato sul posto, lo stesso è stato trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia della Polizia Locale.