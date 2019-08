VIDEO | Incidente stradale a Foggia: scontro e auto ribaltata in via Martiri di via Fani, due feriti

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa sera, intorno alle 22, in via Martiri di via Fani, a Foggia. L'impatto ha coinvolto due mezzi: una Lancia Y e una Kia Sportage, che si è ribaltata a seguito dell'urto. Ferita la conducente dell'auto, estratta dal mezzo dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale tramite 118; ferito anche il conducente della Lancia, medicato sul posto dai sanitari. Sull'accaduto sono in corso i rilievi della Polizia Locale | VIDEO