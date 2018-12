Incidente alle porte di Foggia: investito mentre percorreva in bici via Manfredonia

Non è stata ancora identificata la persona investita questa mattina in via Manfredonia, sulla Statale 89 alle porte di Foggia, intorno alle 6.15.

Il malcapitato, di origini straniere, è stato investito da un Fiorino mentre era a bordo di una bici. Il conducente si è fermato per prestare i dovuti soccorsi, mentre la vittima è stata trasportata da una ambulanza del 118 al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Foggia per i rilievi del sinistro stradale.