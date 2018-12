Incidente in via Lucera, scontro tra Fiat Panda e furgone: un ferito

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina su via Lucera nei pressi dello svincolo della statale 673. A entrare in collisione, per cause ancora da accertare dalla Polizia Locale di Foggia, una Fiat Panda ed un furgone.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell'utilitaria, che è stato trasportato presso il pronto soccorso. Non si conoscono le sue condizioni.