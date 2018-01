Incidente in via La Torre, scontro tra auto e scooter: 16enne e 17enne in ospedale

Si trova ricoverato presso l'ospedale di Manfredonia, ma non è in pericolo di vita il 17enne di Foggia che questo pomeriggio, mentre alla guida dello scooter stava transitando in via La Torre a Foggia insieme a una ragazza di 16 anni, poi stata trasportata al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto, il cui conducente è subito sceso per prestare i primissimi soccorsi . Entrambi fortunatamente non sono in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia locale per i rilievi del sinistro. Entrambi i ragazzi indossavano il casco