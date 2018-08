Rocambolesco incidente in via Isonzo, scontro e 'carambola' tra auto: che disastro!

Traffico in tilt e rallentamenti, per un incidente stradale che ha coinvolto diverse auto creando caos nella zona che fa da "cerniera" tra il centro di Foggia e il Quartiere Ferrovia. Dopo dopo le 17.30, una vera e propria "carambola" si è verificata a seguito dell'incidente stradale verificatosi tra una Volkswagen Golf guidata da un cittadino bulgaro e una Fiat Freemont.

Secondo quanto accertato, la Volkswagen procedeva in via Isonzo e, mancando di dare la precedenza, avrebbe impattato contro la Freemont che proveniva da via Trieste. Dopo la collisione, la Golf avrebbe impattato contro una Fiat Punto, che a sua volta ha colpito una Ford Fiesta che ha colpito una Mercedes Classe A, tutte auto in sosta. Sul posto, per i rilievi e per regolare la viabilità, è stato necessario l'intervento di una pattuglia della Polizia Locale. Nonostante il trambusto, nessuno è rimasto ferito.