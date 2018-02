Incidente stradale a Foggia: auto contro scooter, un ferito in codice rosso

Incidente stradale poco fa a Foggia in via Imperiale. Per ragioni ancora da chiarire uno scooter si è scontrato con una Opel Corsa. Il due ruote, dopo l’impatto è finito addosso a una Smart parcheggiata. Il conducente della Opel è sceso subito dall’auto per prestare soccorso al motociclista, ricoverato con un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso di Foggia in Codice rosso. Non si conoscono le condizioni. Sul posto la polizia locale per ricostruire le dinamiche del sinistro.