Rocambolesco incidente in via Gramsci, scontro tra Dacia e Audi: colpite anche due auto in sosta

Non si conoscono ancora le condizioni dei soggetti coinvolti nell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Foggia, in via Gramsci. Due le auto che sono entrate in collisione, una Audi A2 e una Dacia Duster: lo scontro ha coinvolto anche una Peugeot 2017 e una Fiat Idea in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Foggia per ricostruire le dinamiche del sinistro.