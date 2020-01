Incidente stradale a Foggia, violento scontro tra auto e un motorino: ferito un uomo

Grave incidente stradale poco fa a Foggia. È avvenuto poco fa in via del Mare, dove una Citroen e un motorino - per ragioni ancora da accertare - si sono scontrate.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote - un cittadino extracomunitario - che è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Foggia. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi del sinistro.