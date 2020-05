Grave incidente in via del Mare, Seat si schianta contro un albero: uomo in codice rosso

È in codice rosso l'uomo alla guida di una Seat station wagon protagonista di un grave incidente a Foggia, in via del Mare. Per ragioni ancora da accertare, l'uomo (un anziano di circa 80 anni) ha perso il controllo del veicolo schiantandosi violentemente contro un albero.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale e i medici del 118. L'uomo è stato trasportato in urgenza presso il policlinico Riuniti. Non si conoscono le sue condizioni.