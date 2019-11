Incidenti stradali Carmine Nuovo / Via Giulio de Petra

Incidente stradale a Foggia: due le auto coinvolte. Tra i feriti anche un bambino di 4 anni

È accaduto in via De Petra. Inizialmente si è temuto per le condizioni del piccolo, ma poco fa la prognosi è stata sciolta. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e la polizia Locale