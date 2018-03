Incidente stradale a Foggia: scontro tra auto e scooter, un ferito

Un incidente stradale è avvenuto poco fa in via D’Addedda a Foggia. Una Alfa e uno scooter, probabilmente per un mancato rispetto della precedenza da parte di uno dei due veicoli, si sono scontrati, finendo poi addosso a una Citroen C3 in sosta.

Sul posto gli uomini della Polizia Locale e gli operatori del 118. Il conducente dello scooter è rimasto ferito, ed è stato trasportato al Pronto Soccorso, ma non dovrebbe aver riportato ferite gravi.