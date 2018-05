Incidente stradale alle porte di Foggia, scontro tra due auto al quartiere Cep: tre feriti

Tre feriti nel grave incidente stradale avvenuto nel corso della notte, alla periferia di Foggia. Per cause ancora da accertare, una Dacia Duster, con il solo conducente, e una Fiat Punto, con due persone a bordo, sono entrate in collisione lungo via Cerignola, all'altezza dell'incrocio con viale Kennedy, al quartiere Cep.

Sul posto, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto: i due veicoli percorrevano entrambi via Cerignola; giunti all'altezza dell'incrocio con viale Kennedy, uno dei due ha effettuato una manovra di svolta a sinistra andando a collidere con l'altro veicolo proveniente dal senso di marcia opposto. A seguito dell'urto, la Dacia si è ribaltata su di un fianco. Sul posto, oltre alla polizia locale impegnata per i rilievi del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, in quanto entrmabi i veicoli erano dotati di impianto a gas. I tre sono stati trasportati al pronto soccorso cittadino dal 118: se la caveranno con pochi giorni di prognosi.