Incidente mortale in via delle Casermette: arrestato il conducente del furgoncino, è risultato positivo alla cannabis

E' risultato positivo alla cannabis il 45enne di Salerno che ieri pomeriggio era alla guida del furgoncino Fiat che in via delle Casermette si è scontrato frontalmente con una motocicletta Yamaha. Nel terribile incidente stradale ha perso la vita il 25enne di Foggia Mario De Filippo. L'uomo è stato arrestato ieri sera dalla polizia locale e trasferito in carcere.