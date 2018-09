Incidente stradale in via Benedetto Croce: auto abbatte palina degli autobus e scappa. Chi paga?

Con l'auto sul marciapiede, abbattono palina della fermata autobus e scappano. E' accaduto la scorsa notte, in via Benedetto Croce, a Foggia, dove non c'è traccia del veicolo o dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale avvenuto nei pressi della chiesa di San Ciro.

Stando a quanto ricostruito, un'auto, forse autonomamente, è uscita fuori strada schiantandosi contro una palina della fermata autobus ed un segnale stradale di attraversamento pedonale. Dopo l'urto, l'auto sarebbe stata rimossa con un carroattrezzi privato e portata via senza allertare le forze dell'ordine. In questi casi, infatti, la regola impone che chi provoca un incidente stradale causando danni a manufatti pubblici o privati debba poi farsi carico del ripristino.