Incidente stradale a Foggia, Si Piaggio (senza targa) finisce contro una Giulietta: ragazzo finisce in ospedale

Ne avrà per circa trenta giorni il ragazzino che in sella a un Sì Piaggio (senza targa) è entrato in collisione con una Giulietta. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, all'altezza dell'incrocio tra via Baffi e viale Candelaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo le prime ipotesi formulate dalla Polizia Locale che è intervenuta sul posto, all'origine del sinistro ci sarebbe stato il mancato rispetto del semaforo rosso da parte del giovane. Il conducente della Giulietta si è subito fermato per prestare i soccorsi al ragazzino, il cui ciclomotore è stato posto sotto sequestro.