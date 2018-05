Tragedia alle porte di Foggia: incidente stradale sulla circonvallazione, muore 19enne

Tragedia alle porte di Foggia, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la circonvallazione, allo svincolo per la strada provinciale per Ascoli Satriano.

Il fatto è successo intorno alle 3 circa: la vittima - Giuseppe Orsitto, foggiano, avrebbe compiuto 20 anni a luglio - era solo alla guida di una Ford Mondeo che è andata a schiantarsi contro un muretto. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada, che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli operatori, un colpo di sonno oppure un malore: la vettura, infatti, ha tagliato l'isola spartitraffico e, senza accennare alcuna frenata, si è schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione privata.