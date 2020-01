Foggia, uomo investito lungo la circonvallazione: travolto da auto in corsa, è in prognosi riservata

Uomo investito lungo la circonvallazione: travolto da auto in corsa è ora in prognosi riservata. E' accaduto questa mattina, alla periferia di Foggia.

Il fatto è successo poco dopo le 8.30. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 65 anni stava attraversando la circonvallazione cittadina quando è stato investito da una Fiat 500, il cui conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in codice rosso in pronto soccorso, ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. I rilievi e la ricostruzione dell'accaduto sono affidati alla Polizia Locale.