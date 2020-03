Incidente stradale sulla Foggia-Troia: furgone esce fuori strada, 38enne muore sul colpo

E' di un morto il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco fa, lungo la Foggia - Troia.

Il fatto è successo intorno alle 9 del mattino, quando - per cause ancora da accertare - un furgone che procedeva in direzione Troia, con tre persone a bordo, è uscito fuori strada all'altezza di Lucera, provocando la morte di uno dei soggetti a bordo.

La vittima, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è un uomo di 38 anni. Sotto shock gli altri due occupanti del mezzo. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Foggia, mentre i rilievi del caso sono affidati agli agenti della Polizia Stradale.