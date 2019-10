Incidente stradale sulla Foggia - Troia: si ribalta furgoncino, ferite 5 persone

E' di cinque feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, lungo la strada che collega Foggia a Troia.

Ancora da accertare le cause dell'incidente: stando alle prime informazioni raccolte, si tratterebbe di una fuoriusciuta autonoma, che ha coinvolto un furgoncino con a bordo alcuni pazienti diretti in un centro di cura a Troia. Sul posto, insieme al 118 e alle forze di polizia per i rilievi del caso, è stato necessario anche l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco.