Paura sulle 'Tre corsie', sbanda e si ribalta con l'auto nel giorno del suo compleanno: alla guida una donna

Per fortuna non ha riportato gravissime conseguenze, ma la frattura di un braccio, la donna sulla quarantina che poco prima delle 17, a bordo della sua Citroen e per cause ancora in corso d'accertamento, si è ribaltata sulle tre corsie di via Paolo Telesforo a Foggia.

La signora, che proprio oggi festeggia il suo compleanno, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e del 115. Sul posto anche la polizia locale per i rilevi del sinistro e la Guardia di Finanza. Per via dell'incidente stradale, la carreggiata è stata chiusa al traffico.

Quattro in tutte le auto coinvolte nel rocambolesco sinistro. Ad avere la peggio, oltre al veicolo principale, anche una Fiat Punto che ha riportato la rottura del vetro posteriore. Altre due auto sono entrate in collisione, anche se in maniera molto lieve.