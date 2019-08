Scontro sulla Tangenziale di Foggia: incidente stradale tra un'auto e un tir

E' di quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 12 sulla Tangenziale di Foggia nelle vicinanze dello svincolo per Manfredonia, direzione Pescara,.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un'auto di piccola cilindrata - letteralmente distrutta - e un tir che trasportava un carico di cipolle, ma le cause dello scontro sono ancora da accertare, così come non si conoscono le condizioni dei feriti.

Sul posto due pattuglie della polizia locale, due squadra dei vigili del fuoco e gli operatori del 118