Terribile incidente in Tangenziale a Foggia: camion tampona auto con a bordo tre suore (ricoverate in gravi condizioni)

E' di quattro feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 12 sulla Tangenziale di Foggia nelle vicinanze dello svincolo per Manfredonia, direzione Pescara. Nel terribile sinistro sono rimasti coinvolti una Fiat Punto - letteralmente distrutta - e un tir che trasportava un carico di cipolle, in gran parte finito sull'asfalto per via del violento impatto.

Le cause esatte dell'incidente sono ancora da accertare, ma quel che è certo è che si sia trattato di un tamponamento. L'auto con a bordo tre suore è stata infatti tamponata dal mezzo pesante.

Le vittime, incastrate tra le lamiere ed estratte con non poche difficoltà dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, sono ricoverate in gravi condizioni, due agli Ospedali Riuniti di Foggia e una presso Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La prognosi è riservata. Trasportato in ospedale, il conducente del tir ha riportato solo qualche ematoma e lievi graffi.

Il traffico ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale, per i rilievi del sinistro e per veicolare il transito dei veicoli. Impegnate nelle operazioni di soccorso anche due squadre dei vigili del fuoco insieme agli operatori del 118.

Aggiornato alle 16.37