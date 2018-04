VIDEO | Tamponamento a catena in viale degli Aviatori: auto ribaltata e traffico paralizzato

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Auto ribaltata in viale degli Aviatori, alle porte di Foggia, a causa di un tamponamento a catena che ha riguardato tre diverse autovetture. Intorno alle 14, all'altezza dell'ex Hotel President, una Fiat Multipla ha tamponato - ribaltandosi su sé stessa - una Lancia Y che, a sua volta, ha impattato una Fiat Panda. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Fortunatamente, il tamponamento non ha causato feriti gravi, ma il traffico è letteralmente paralizzato, con viale degli Aviatori chiusa in uscita. Sul posto, per i rilievi del caso e per assicurare sicurezza nella viabilità, tre pattuglie della Polizia Locale allertate da un maresciallo libero dal servizio che, per primo, ha prestato soccorsi.