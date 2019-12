Incidente stradale sulla Statale 89: auto perde il controllo e finisce contro un muro, a bordo tre persone

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi sulla Statale 89 nei pressi di Vinarpi in agro di Foggia verso Manfredonia. Per cause ancora in corso d'accertamento un'auto è finita fuori strada terminando la sua corsa contro un muro.

Le tre persone a bordo hanno subito diverse fratture e lesioni; per uno di loro, incastrato tra le lamiere contorte per via del violento impatto, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Foggia.

I tre feriti sono stati trasportati in codice rosso a bordo di un'ambulanza, è intervenuto anche l'elisoccorso. Sul posto carabinieri e polizia.

