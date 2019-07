Incidente stradale alle porte di Foggia, violento impatto sulla Statale 673: tre mezzi coinvolti, un ferito

Incidente stradale alle porte di Foggia, lungo la Statale 673. All'altezza del bivio per Biccari, per cause ancora da accertare, tre mezzi sono entrati in collisione: si tratta di un autoarticolato, una Mercedes e un furgoncino.

Ferito il conducente dell'auto, affidato alle cure del 118. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso e per accertare la dinamica dell'accaduto, gli uomini della Polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, si sarebbe verificato prima un tamponamento tra l'auto e il furgoncino, a seguito del quale il veicolo tamponato avrebbe invaso l'opposto senso di marcia scontrandosi con l'autoarticolato che sopraggiungeva. Il furgoncino avrebbe poi terminato la sua corsa in una vicina area di servizio.