Altro tamponamento sulla SS16, scontro tra due auto: tre feriti

Dopo il tamponamento in zona Asi, nel quale sono rimaste ferite quattro persone, un altro incidente è avvenuto circa mezz'ora dopo, a soli 4 chilometri di distanza. A entrare in collisione, per motivi ancora da accertare, una Opel Meriva e una Fiat Multipla.

Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone. Sul posto la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.