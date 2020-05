Terribile incidente sulla Statale 16: tir si ribalta a pochi chilometri da Foggia, un morto e un ferito

Incidente stradale questa mattina intorno alle 6,45 sulla statale 16, alle porte di Foggia. Un camion con a bordo due persone, proveniente da San Severo, si è ribaltato autonomamente all'altezza dell'ex hotel Florio.

Il mezzo trasportava ferro ed era diretto nel capoluogo dauno. Per cause in corso d'accertamento da parte della polizia stradale della città dell'Alto Tavoliere intervenuta sul posto, si è ribaltato.

Il conducente è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Riuniti per le cure del caso, mentre per il passeggero, autotrasportatore 56enne di San Savero, non c'è stato niente da fare. Ha perso la vita sul colpo (le immagini video sul luogo della tragedia). Era conosciutissimo in città, si chiamava Giovanni Li Quadri detto Johnny. Tanti i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti su Facebook.

Il tratto al km 656,900 è provvisoriamente chiuso al traffico. Sul posto è presente il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Aggiornato alle 10.35