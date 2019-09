Camion fuori strada, abbatte guardail e si ribalta nella cunetta: feriti i due occupanti

Incidente stradale, a Foggia, lungo la Statale 16, dove un camion è uscito fuori strada. Il fatto è successo all'altezza del km 681: il mezzo pesante, che trasportava uva, ha abbattuto il guardrail ribaltandosi nella cunetta. Feriti (non in modo grave) i due occupanti, medicati dagli operatori del 118. Sono in corso le operazioni per recuperare il mezzo. Sul posto, per gli accertamenti del caso, gli agenti della Polizia Locale.