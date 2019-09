Incidente stradale a Foggia: scooter si schianta contro spartitraffico, ragazzo in 'codice rosso'

E' stato trasportato in 'codice rosso' al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti, il giovane rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 21 di oggi, lungo via Cerignola, alle porte di Foggia.

Dalle prime informazioni raccolte, si è trattato di un incidente stradale autonomo che avrebbe visto coinvolto il solo scooter: per cause ancora in fase di accertamento, il motociclo si è schiantato contro lo spartitraffico sopraelevato presente subito dopo il ponte, uscendo dalla città.

Sul posto, è stato necessario l'intervento di una pattuglia della Polizia Locale, per i rilievi del caso, e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente dello scooter al pronto soccorso in 'codice rosso'. Al momento non si conoscono le sue condizioni.