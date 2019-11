Incidente stradale sulla Foggia - San Severo, scontro tra due auto al bivio per Rignano: ci sono feriti

Ancora un incidente stradale, lungo la Statale 16, nel tratto Foggia - San Severo. Per cause ancora da accertare, intorno alle 15 del pomeriggio, due auto si sono scontrate all'altezza del bivio per Rignano.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Rallentamenti lungo il tratto di strada, dove si procede a senso unico alternato. Dalle prime informazioni raccolte, le condizioni dei feriti non dovrebbero essere particolarmente gravi. Tra le possibili cause dello schianto, l'asfalto reso viscido dalla pioggia di queste ore.