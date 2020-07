Incidente stradale sulla A14 tra Foggia e San Severo: si ribalta auto, ci sono feriti ma lievi

Incidente stradale questa sera poco prima delle 20 sulla autostrada A14 tra San Severo e Foggia direzione Sud al km 545. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della sottosezione autostradale della polstrada del capoluogo dauno, intervenuta sul posto, un'auto si è ribaltata completamente terminando la sua corsa ai margini della carreggiata.

Si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari giunti a bordo dell'ambulanza del 118 di Sanitaservice. Gli occupanti del mezzo incidentato hanno riportato lievi ferite, per fortuna non preoccupano le loro condizioni.