Incidente stradale a Foggia: auto fuori strada alla rotatoria di via Napoli, ferita una donna

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada con la sua utilitaria. E' questa, in breve, la dinamica dell'incidente stradale autonomo, avvenuto questa mattina, alla periferia di Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 8.30, lungo la Statale 673, ovvero la circumvallazione di Foggia, all'altezza della rotatoria di via Napoli. Ad uscire fuori strada, è stata una Toyota Yaris, con a bordo una giovane donna. La conducente è rimasta ferita, ed è stata trasportata tramite 118 al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale.