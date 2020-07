Incidente sulla Statale 16, scontro frontale tra due auto: cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite nel grave incidente stradale avvenuto poco fa sulla statale 16, all'altezza di Borgo La Rocca, tra Foggia e Rignano Garganico.

Due i mezzi coinvolti. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di un'auto - per ragioni non ancora chiare - ha perso il controllo del mezzo, finendo prima contro il guardrail e poi invadendo la corsia opposta su cui sopraggiungeva una Fiat Panda. Nel violento impatto sono rimaste ferite cinque persone, tre delle quali trasportate al Policlinico Riuniti di Foggia e due all'ospedale di San Severo. Nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita.

I primi soccorsi sono stati dati da una pattuglia della Polizia Locale, che transitava in zona. Sul posto, sono intervenutei i vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e una'automedica, oltre agli agenti della Polizia di Stato, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire le dinamiche del sinistro.