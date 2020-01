Giovane investito in via Caggianelli: travolto da un'auto, il ragazzo è in ospedale

Non si conoscono le condizioni del ragazzo investito poco più di un'ora fa in via Caggianelli, a Rione Martucci. È accaduto intorno alle 18, quando un giovane è stato investito da una donna alla guida di una Toyota Rav 4.

Il giovane è stato trasportato da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi.